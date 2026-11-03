Французская молодежь снова вышла на улицы

Студенческие и молодежные организации Франции сочли недостаточными меры, объявленные правительством, и призвали 3 ноября к массовой блокаде университетов и лицеев. Предполагается, что протесты продолжатся до 5 ноября, когда состоится общенациональная акция с требованием сохранить покупательную способность населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, генеральный секретарь UNEF Манон Море заявила о намерении вновь расширить масштабы протестных акций. Президент FAGE Сюзанн Ниждам подчеркнула, что студенты полны решимости продолжить свою мобилизацию.

По данным правительства, в понедельник различные нарушения были зафиксированы примерно в 15 процентах высших учебных заведений, а из 3700 средних школ был заблокирован 41. Союз лицеев заявил, что число блокад было выше.

Полиция Парижа запретила запланированный организацией Interfac Île-de-France марш от площади Пантеона до штаб-квартиры MEDEF (Французской конфедерации бизнеса) 3 ноября по соображениям безопасности. Организация заявила, что обжалует это решение и предложенный альтернативный маршрут в суде.

Ожидается, что к протестам 5 ноября присоединятся студенты и старшеклассники, а также работники частного сектора, государственные служащие и пенсионеры. Генеральный секретарь профсоюза CGT Софи Бине раскритиковала тот факт, что маршрут марша в Париже еще не утвержден.