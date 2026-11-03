У берегов Болгарии взяли под охрану загадочный контейнер

Пограничники Болгарии установили охранный периметр вокруг грузового контейнера с рождественскими украшениями, который застрял в скалах у берегов республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, судно было обнаружено 2 ноября в районе черноморского города Царево в Бургасской области.

"Управление пограничной полиции приняло меры по охране и обеспечению безопасности территории вокруг контейнера. Согласно имеющейся информации, содержимое контейнера обозначено как рождественские украшения", - сказали в минтрансе.

Там также заявили, что в район происшествия должна прибыть группа специалистов, которые возьмут пробы морской воды. Результаты исследований будут опубликованы.

Как передает Болгарское национальное телевидение (БНТ), происхождение судна остается неясным. Возможно, речь идет о потерянном грузе контейнеровоза Contship Jet, который был атакован БПЛА.