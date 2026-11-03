https://news.day.az/world/1871650.html Индийские военные за двое суток освободили иранское судно от пиратов - ВИДЕО ВМС Индии успешно провели 48-часовую операцию по освобождению от вооруженных пиратов иранского рыболовецкого судна Azini. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Индийские военные за двое суток освободили иранское судно от пиратов - ВИДЕО
ВМС Индии успешно провели 48-часовую операцию по освобождению от вооруженных пиратов иранского рыболовецкого судна Azini.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что ВМС Индии направили к месту военный корабль и морской разведывательный самолет, установили постоянное наблюдение за судном и ограничили его передвижение с помощью специально разработанных некинетических средств. Силы морской пехоты были усилены десантом с самолета C-17 ВВС Индии, после чего нейтрализовали пиратскую угрозу и освободили всех членов экипажа - 20 граждан Ирана.
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