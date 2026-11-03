Azərbaycanın Aİ-98 benzini aldığı ölkələr – SİYAHI
Azərbaycan 2026-cı ilin yanvar-avqust aylarında üç ölkədən ümumi dəyəri 1,806 milyon ABŞ dolları olan 1 422 ton Aİ-98 markalı benzin idxal edib.
Day.Az xəbər verir ki, Trend-in Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, hesabat dövründə Aİ-98 benzininin idxalı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həm dəyər, həm də həcm baxımından azalıb.
Belə ki, 2025-ci ilin ilk səkkiz ayı ilə müqayisədə idxalın dəyəri 373 min dollar və ya 17,1%, fiziki həcmi isə 355 ton və ya 20% aşağı düşüb. Bu göstəricilər əsasında ötən ilin müvafiq dövründə Azərbaycana təxminən 1 777 ton Aİ-98 benzini idxal edildiyi, idxalın dəyərinin isə 2,179 milyon dollar təşkil etdiyi məlum olur.
Azərbaycan Aİ-98 benzinini hansı ölkələrdən alıb?
2026-cı ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycana Aİ-98 markalı benzin əsasən Rumıniya, Rusiya və Belarusdan gətirilib.
İdxalın ən böyük hissəsi Rumıniyanın payına düşüb. Bu ölkədən Azərbaycana 544,89 ton benzin gətirilib. İdxalın dəyəri 694,61 min dollar təşkil edib. Beləliklə, Rumıniya ümumi idxalın həcminin təxminən 38,3%-ni, dəyərinin isə 38,5%-ni təmin edib.
İkinci yerdə Rusiya qərarlaşıb. Hesabat dövründə bu ölkədən 460,31 ton Aİ-98 benzini idxal edilib. Məhsulun ümumi dəyəri 564,34 min dollar olub. Rusiyanın idxalın ümumi həcmində payı təxminən 32,4%, dəyərində payı isə 31,2% təşkil edib.
Belarus isə 416,95 ton benzin tədarükü ilə üçüncü yerdə qərarlaşıb. Bu ölkədən idxalın dəyəri 546,87 min dollar olub. Belarusun ümumi idxalın həcmində payı təxminən 29,3%, dəyərində payı isə 30,3% təşkil edib.
Beləliklə, hesabat dövründə Aİ-98 benzininin idxalı üç ölkə arasında nisbətən bərabər bölünüb. Bununla belə, həm fiziki həcm, həm də dəyər baxımından Rumıniya Azərbaycanın əsas tədarükçüsü olub.
2026-cı ilin ilk səkkiz ayında Azərbaycanın "Aİ-98" markalı benzin aldığı ölkələr:
|
Ölkələr
|
Miqdar (ton)
|
Məbləğ (min ABŞ dolları)
|
Belarus
|
416,95
|
546,87
|
Rusiya
|
460,31
|
564,34
|
Rumıniya
|
544,89
|
694,61
Xatırladaq ki, Aİ-98 benzini tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 qram/litrdən çox olmayan və oktan ədədi 98 və ya daha yüksək olan mühərrik yanacağıdır.
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