Сабина Алиева переизбрана омбудсменом Азербайджана

Сабина Алиева избрана переизбрана уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение принято сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

На должность омбудсмена были выдвинуты три кандидатуры: Сабина Алиева, Эльшана Велиева и Джейхун Карачаев.

По итогам голосования наибольшее количество голосов набрала Сабина Алиева. Она избрана омбудсменом сроком на семь лет.

Напомним, что впервые Сабина Алиева была избрана омбудсменом Азербайджана 29 ноября 2019 года. Тогда ее кандидатура была выбрана Милли Меджлисом из трех претендентов, представленных президентом Азербайджана.