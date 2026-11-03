Милли Меджлис обсуждает 10 вопросов

Проходит очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

На заседании будут обсуждаться следующие 10 вопросов:

1. Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с 8 ноября - Днем Победы;

2. Об избрании Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики;

3. Законопроект "Об утверждении Договора о вечной дружбе между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан".

4. Законопроект "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения";

5. Законопроект "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О банках" и "О рынке ценных бумаг" (третье чтение);

6. Законопроект "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об охране окружающей среды" и "Об оценке воздействия на окружающую среду" (третье чтение);

7. Законопроект "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" (третье чтение);

8. Законопроект "О внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики" (первое чтение);

9. Законопроект "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках" (первое чтение);

10. Законопроект "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об электронной торговле" (первое чтение).