https://news.day.az/officialchronicle/1871646.html Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Кении в Азербайджане - ФОТО 3 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Кения в Азербайджане Джона Майну Мванги. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Кении в Азербайджане - ФОТО
3 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Кения в Азербайджане Джона Майну Мванги.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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