https://news.day.az/azerinews/1871657.html Milli Məclis Zəfər Günü ilə bağlı Bəyanat qəbul edib Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 8 noyabr - Zəfər Günü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Bəyanatın mətnini Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin üzvü, deputat Hikmət Babaoğlu oxuyub. Xəbər yenilənəcək
Milli Məclis Zəfər Günü ilə bağlı Bəyanat qəbul edib
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 8 noyabr - Zəfər Günü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb.
Bəyanatın mətnini Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin üzvü, deputat Hikmət Babaoğlu oxuyub.
Xəbər yenilənəcək
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