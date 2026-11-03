https://news.day.az/society/1871626.html

В Азербайджане раскрыли число получателей льготных пенсий

В октябре 2026 года число получателей трудовых пенсий на льготных условиях в Азербайджане составило 151 963 человека. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты. Согласно данным, из них 116 561 человек получает пенсию по возрасту, 12 184 - по инвалидности, а 23 218 - в связи с потерей кормильца.