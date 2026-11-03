Сколько многодетных семей насчитывается в Азербайджане?

В Азербайджане насчитывается 9 332 семьи, в которых воспитываются шестеро детей в возрасте до 18 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Bizim.Media в Государственном комитете статистики.

Согласно информации, в стране также насчитывается 6 837 семей, в которых воспитываются семеро и более детей.

Общее число домохозяйств с детьми в возрасте до 18 лет в Азербайджане составляет 1 млн 347 тыс. 534. Из них в 422 тыс. 989 домохозяйствах воспитывается один ребенок, в 557 тыс. 814 - двое, а в 256 тыс. 261 - трое детей.

Кроме того, в 71 тыс. 151 домохозяйстве есть четверо детей, а в 23 тыс. 150 - пятеро.

Таким образом, согласно статистике, в Азербайджане насчитывается 16 тыс. 169 домохозяйств, в которых воспитываются не менее шести детей.

Согласно законодательству Азербайджана, многодетными считаются семьи, в которых воспитываются более пяти детей. Женщинам, родившим и воспитывающим шестерых и более детей, назначается ежемесячное пособие в размере 140 манатов на каждого ребенка. Выплата предоставляется при условии, что дети живы, а шестой ребенок достиг возраста одного года.

Отметим, что распределение домохозяйств по количеству детей определяется не на основе текущего учета, а по итогам переписи населения, которая проводится в стране раз в 10 лет. Представленные данные отражают результаты переписи населения, проведенной в 2019 году.