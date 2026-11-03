Названы самые безопасные семейные автомобили

При выборе семейного автомобиля стоит обращать внимание на уровень его защиты, оснащение системами помощи и условия эксплуатации. О том, какие модели считаются лучшими в этом классе, "Газете.Ru" рассказал директор по продажам компании "Панавто" Дмитрий Зазулин? передает Day.Az.

"Среди семейных автомобилей наивысшие оценки независимых испытаний получили Mercedes-Benz E-Class и GLC-Class, Zeekr 001, Deepal S09 и Hongqi HS7. Для большой семьи можно рекомендовать семиместный Voyah Dream, где крепление для детских кресел есть на втором и третьем ряду. При выборе автомобиля следует учитывать количество детей и условия эксплуатации", - сказал Зазулин.

По его словам, при выборе наиболее безопасной модели для семьи прежде всего стоит учитывать краш-тесты и результаты испытаний по стандартам Euro NCAP (для Европы) и IIHS/Top Safety Pick+ (для США).

Euro NCAP с 2026 года оценивает безопасное управление, предотвращение ДТП, защиту при столкновении и безопасность после аварии, а семьям с детьми стоит обращать внимание на прочность кузова, нагрузки на голову и шею, автоматическое торможение, контроль слепых зон, удержание в полосе и мониторинг водителя. Американский рейтинг IIHS дополнительно оценивает риск опрокидывания и проверяет прочность кузова, защиту пассажиров, качество фар и удобство креплений для детских кресел, отметил специалист.