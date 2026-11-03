ЛЧ: "Галатасарай" сыграет со "Штутгартом", "Барселона" примет "Астон Виллу" - АФИША

Сегодня стартует четвертый тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу. В первый игровой день состоятся девять встреч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, турецкий "Галатасарай" на своем поле встретится с немецким "Штутгартом".

Испанская "Барселона", один из соперников азербайджанского "Сабаха" на общем этапе, примет английскую "Астон Виллу". Другой соперник бакинского клуба, "Вильярреал", сыграет с французским "ПСЖ".

Одним из центральных противостояний дня станет встреча мадридского "Атлетико" и мюнхенской "Баварии". Также внимание привлечет матч между английским "Манчестер Юнайтед" и итальянской "Ромой".

Лига чемпионов УЕФА, общий этап

4-й тур

3 ноября

21:45. "Галатасарай" (Турция) - "Штутгарт" (Германия)

21:45. "Шахтер" (Украина) - "Спортинг" (Португалия)

23:59. "Барселона" (Испания) - "Астон Вилла" (Англия)

23:59. "Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия)

23:59. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Рома" (Италия)

23:59. "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Интер" (Италия)

23:59. "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Лилль" (Франция)

23:59. "Вильярреал" (Испания) - "ПСЖ" (Франция)

23:59. ЛАСК (Австрия) - "Слован" (Словакия)

Все время указано по Баку.

Остальные матчи четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА состоятся 4 ноября.