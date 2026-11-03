Алжир обвинил Францию в сокрытии данных о ядерных испытаниях в Сахаре

Алжир начал вторую операцию по очистке территории бывшего французского ядерного полигона в пустыне Сахара. При этом власти страны обвинили Париж в сокрытии информации, необходимой для проведения работ.

Как передает Day.Az, в министерстве обороны Алжира сообщили, что операция стартовала в воскресенье. Она предусматривает выявление участков радиоактивного загрязнения, сбор ядерных отходов и их хранение в специально предназначенных бетонных контейнерах.

В военном ведомстве заявили, что Франция уклоняется от ответственности и отказывается предоставить архивные документы и карты, на которых обозначены места захоронения ядерных отходов.

Франция провела первое ядерное испытание в районе Регган в Сахаре 13 февраля 1960 года, когда Алжир еще находился под французским колониальным управлением. В период с 1960 по 1966 год на территории алжирской Сахары было проведено в общей сложности 17 ядерных испытаний. Париж продолжал эту программу еще четыре года после обретения Алжиром независимости в 1962 году.

Алжир на протяжении многих лет добивается доступа к документам и картам, содержащим сведения о местах проведения испытаний и захоронения радиоактивных отходов. Эти данные необходимы для выявления загрязненных территорий и устранения последствий ядерных испытаний.

Наследие французского колониального правления по-прежнему остается одним из главных источников разногласий между двумя странами.