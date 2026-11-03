Газовый кризис в Европе: а ведь Баку предупреждал – ОБЗОР

Автор: Лейла Таривердиева

Призывы к отказу Европы от азербайджанского газа - это один из пунктов антиазербадйжанской повестки, включающей длинный список требований и претензий. Озвучивался этот призыв прежде очень часто, но в последнее время он стал звучать все реже. По всей видимости, даже члены Европарламента начали понимать, что отказ от азербайджанского газа будет иметь для Европейского союза ряд серьезных последствий.

Во-первых, любое сокращение поставок в условиях, когда европейские газохранилища и общий баланс рынка находятся под давлением (например, на фоне планов по полному отказу от российского топлива), неизбежно усилит дефицит и подстегнет рост цен на газ для промышленности и населения. Во-вторых, Азербайджан является важным альтернативным источником, помогающим закрывать часть потребностей Южной и Юго-Восточной Европы. Быстро найти равноценные объемы трубопроводного газа или свободных объемов СПГ Европе будет крайне сложно, особенно в условиях логистического кризиса и блокирования традиционных торговых путей. Заместить эту потерю ЕС не удастся. И самое главное - в-третьих, в Европе понимают, что отказ ударит, в первую очередь по самим европейским потребителям. А Азербайджан сумеет переориентировать поставки на другие рынки. Так же, как это сделала Россия.

Еще два года назад, когда Европарламент особенно активно буйствовал, требуя не покупать газ у Азербайджана, эксперты подсчитали, что пострадают от таких мер, прежде всего, европейские компании, инвестирующие в Южный газовый коридор. Это будет удар по европейским компаниям, а не по Азербайджану, констатировали эксперты.

По этим и другим причинам в последнее время жестких требований к ЕС разорвать энергетические соглашения с Баку стали слабо слышны. Они звучат, но уже не на уровне резолюций и высокопоставленных лиц, а на уровне болтовни на своей кухне.

А напомнили мы об этом по следам новостей, приходящих в последнюю пару дней из Европы.

По сообщению СМИ, европейские государства к началу ноября не выполнили норматив по заполнению подземных хранилищ газа на минимально допустимые 80 процентов. По состоянию на 1 ноября уровень заполненности составил 74,62 процента, что стало рекордно низким показателем для этого периода за всю историю наблюдений с 2011 года. Согласно правилам, закачка газа должна достигать к сезону 90 процентов, но в связи с рядом причин этот уровень был временно снижен до 80 процентов. Но даже этого уровня не удалось достичь.

В бундестаге предупредили, что у ФРГ почти нет страхового запаса газа. По словам депутата бундестага от партии "Зеленые" Михаэля Келльнера, цитируемым Bild, "газовые хранилища настолько пусты, что у Германии практически нет страхового запаса на зиму. Поэтому каждый холодный фронт, каждый небольшой сбой в цепочке поставок будет немедленно приводить к росту цен на газ".

По данным издания, на 1 ноября немецкие газовые хранилища были заполнены на 61,4 процента, тогда как по закону должно к началу последнего месяца осени в хранилищах должно быть заполнено не меньше 70 процентов. Хотя соответствующие службы призывают не бить тревогу, представитель отраслевого объединения операторов газовых хранилищ INES Себастьян Хайнерманн предупредил, что в случае экстремальных морозов или перебоев с импортом проблемы будут серьезными. Кроме того, при снижении заполненности хранилища, снижается и технически доступная мощность суточной подачи, цитирует специалиста DW.

Немецкое правительство в экстренном порядке поручило госкомпании Sefe докупить любые доступные объемы газа до середины декабря.

После прекращения закупок газа у России основными поставщиками трубопроводного газа для Германии стали Норвегия, Нидерланды, Бельгия. А с января 2026 года в эту страну пошел и азербайджанский газ в рамках долгосрочного контракта SOCAR с немецкой компанией Sefe (1,5 млрд куб. м в год).

В июле на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Президент Ильхам Алиев заявил, что этот объем может быть увеличен при выполнении ряда условий. По его словам, для увеличения объемов, во-первых, должно быть обращение к нам. Во-вторых, нужно расширить существующую газовую инфраструктуру и, конечно, решить вопрос с инвестициями, так как европейские банки не хотят финансировать такие проекты.

Программа энергоперехода, продвигаемая Евросоюзом, забуксовала с началом российско-украинской войны. Переход на чистую энергетику оказался невозможным без поддержки энергетики углеводородной. Баку неоднократно предупреждал о поспешности в этом вопросе, так как до завершения эпохи нефти и газа еще очень далеко. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что в долгосрочной перспективе миру и глобальной экономике по-прежнему необходимы ископаемые ресурсы - нефть, газ и топливо. Современная экономика невозможна без традиционного топлива, поэтому до отказа от углеводородов еще далеко.

Отказ от инвестирования в расширение возможностей Южного газового коридора и строительство новых интерконнекторов в Европе в условиях наступающего кризиса ограничили возможности Азербайджана в увеличении и еще большей диверсификации поставок. Конечно, полностью закрыть дефицит в Германии или где-то еще, Азербайджан физически не может, но внести вклад в создание какой-то подушки безопасности он был бы способен.

Накануне зимнего сезона 2026-2027 годов наиболее острая ситуация с запасами и ценами на газ среди европейских покупателей азербайджанского сырья сложилась в Германии. С аналогичным давлением из-за общих рыночных проблем сталкиваются Италия, Австрия и страны Юго-Восточной Европы, в том числе Болгария и Словакия.

Стоит отметить, что Германия и Австрия стали официальными импортерами азербайджанского газа только в начале 2026 года, заключив долгосрочные контракты с SOCAR.

Италия является ключевым хабом для Южного газового коридора и крупнейшим покупателем азербайджанского газа в ЕС. Несмотря на то, что физические поставки из Баку идут стабильно, страна страдает от общеевропейского взлета цен на газ. Причем, в росте цен Италия обвиняет Германию, неспособность которой заполнить хранилища разгоняет панику и влияет на тарифы.

По оценкам аналитиков, в случае суровой зимы в странах Юго-Восточной Европы локальный дефицит в пиковые дни может составить до 12-15 процентов. Ситуация усугубляется юридическими спорами внутри ЕС вокруг ограничений на импорт остатков российского газа и СПГ, от которого эти страны сильно зависят.

Причиной возникших в Европе трудностей стала не только российско-украинская война. Проблема Ормузского пролива парализовала значительную часть поставок сжиженного газа (СПГ). Так, газ из Катара практически перестал поступать в Европу. Когда стало ясно, что катарский газ не вернется, европейцы начали поспешно скупать весь газ, какой есть на рынке, что способствовало резкому взлету цен. Европейские страны стараются предложить экспортерам большую цену, чем азиатские, и эта гонка, как предупреждают эксперты, прекратится не скоро.

Даже активный импорт СПГ не помог хранилищам Европы дотянуть до установленного уровня заполнения. И многие европейские страны, судя по всему, этой зимой ждут проблемы. Своим партнерам Азербайджан постарается помочь всем, чем может. Но есть факторы, от него не зависящие. У страны есть запасы, разработка которых зависит от наличия долгосрочных контрактов и инвестиций. Есть труба, чтобы доставлять свой газ до покупателя, но увеличение объемов, опять же, зависит от инвестиций самой же Европы. Следует отметить, что собственной газотранспортной инфраструктуры нет у очень многих крупных экспортеров, из-за чего сегодня их бизнес оказался парализован в результате блокировки морских путей.

Одним словом, у Азербайджана есть газ и труба. Насколько эти возможности смогут помочь европейцам не замерзать, зависит от них самих.

Хотелось бы снова вернуться к пресс-конференции Президента Ильхама Алиева с Мерцем.

На европейском пространстве нужны новые интерконнекторы. Разумеется, для этого необходимы средства, заявил азербайджанский лидер.

"Одной из главных проблем является также то, что европейские банки, в особенности Европейский инвестиционный банк, в связи с зеленой повесткой дня прекратили финансовую поддержку нефтегазовых проектов. Таким образом, сегодня для расширения инфраструктуры - инфраструктуры, снабжающей Европу газом, мы должны получать кредиты из других источников. Было бы хорошо, если бы европейские банки пересмотрели свои решения. Особенно с учетом того, что сегодня кризис на Ближнем Востоке, к сожалению, углубляется и традиционные цепочки поставок разорваны. С учетом того, что в связи с выводом из строя российских нефтеперерабатывающих заводов Россия не может экспортировать нефтепродукты традиционным клиентам в желаемом объеме. Все эти события, конец которых неизвестен, продолжаются. Поэтому считаю, что при условии учета зеленой повестки дня эти вопросы могут быть пересмотрены, с тем, чтобы европейские банки также выделяли средства на разработку нефтегазовых проектов, строительство и расширение нефтегазовой инфраструктуры. В таком случае Азербайджан сможет в значительной степени увеличить экспорт своего газа на европейское пространство, в том числе в Германию", - заявил Президент Азербайджана.

Когда Баку предупреждал о возможных проблемах и необходимости реалистичных подходов, некоторым в ЕС казалось, что им виднее, чем старейшей из нефтедобывающих стран. Может быть, после нынешнего кризиса подходы станут более реалистичными.