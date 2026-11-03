Сотрудник налоговой службы попался на взятке в Гяндже

Должностное лицо Государственной налоговой службы Руфат Алиев арестован по обвинению в получении взятки от предпринимателя.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Отмечается, что на основании информации, поступившей из Государственной налоговой службы, Главное управление по борьбе с коррупцией провело оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых было возбуждено уголовное дело.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что в сентябре 2026 года государственный налоговый инспектор отдела оперативного налогового контроля Управления оперативного налогового контроля Главного управления №12 Государственной налоговой службы Руфат Алиев получил взятку от предпринимателя, осуществлявшего деятельность в Гяндже. По версии следствия, деньги были переданы за применение меньшего размера финансовой санкции по итогам налоговой проверки.

На основании собранных доказательств Руфату Алиеву предъявлено обвинение по статье 311.2 Уголовного кодекса Азербайджана (получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий или бездействие).

По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные и оперативные мероприятия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, а также другие лица, причастные к ней, для привлечения их к уголовной ответственности.