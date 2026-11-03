Сколько стоит обучение в частных школах Баку? - ЦЕНЫ

Несмотря на то что государственные школы в Азербайджане предоставляют общее образование бесплатно, некоторые родители предпочитают отдавать детей в частные учебные заведения. При этом наряду с выбором школы одним из главных вопросов становится стоимость годового обучения. Цены в частных образовательных учреждениях различаются в зависимости от школы, учебной программы и класса.

Сколько стоит обучение в частных школах в этом году и как изменились цены по сравнению с прошлым годом?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на исследование Trend, в 2026-2027 учебном году стоимость годового обучения в частных школах существенно различается.

В лицее Hədəf стоимость обучения в этом году составляет от 4 000 до 12 000 манатов в зависимости от филиала, языка преподавания и учебной программы. Отметим, что в прошлом учебном году годовая плата за обучение в лицее Hədəf составляла от 5 000 до 9 000 манатов.

В LANDAU School стоимость годового обучения в начальных классах (I-IV) в 2026-2027 учебном году составляет 9 200 манатов. В прошлом учебном году обучение в начальных классах обходилось в 6 300-8 700 манатов.

Стоимость обучения в средних классах в 2026-2027 учебном году зависит от класса и учебной программы. Так, в V-VII классах годовая плата составляет 10 700 манатов, в VIII-IX классах - 11 500 манатов. Обучение по программе SAT в X-XI классах стоит 11 650 манатов, по программе A-Level - 14 400 манатов. В прошлом учебном году стоимость обучения составляла 7 300-13 600 манатов.

В школе Dünya Məktəbi Хазарского университета годовая стоимость обучения на 2026-2027 учебный год зависит от класса и образовательной программы:

- I-IV классы (PYP, английское отделение) - 9 500 манатов;

- V-IX классы (MYP, английское отделение) - 11 000 манатов;

- X-XI классы (программа IB Diploma) - 12 000 манатов для нынешних учеников школы и 14 000 манатов для поступающих из других учебных заведений.

В школе Bakı Oxford School годовая стоимость обучения в 2026-2027 учебном году составляет 9 000 манатов на ступени дошкольной подготовки, 17 000-17 500 манатов в начальных классах и 18 000-19 000 манатов в средних классах. В старших классах стоимость обучения варьируется от 17 500 до 22 700 манатов в зависимости от программы.

При поступлении на программы дошкольной подготовки и начального образования также предусмотрен регистрационный сбор в размере 100 манатов. В прошлом учебном году годовая стоимость обучения в начальных классах школы составляла 17 000-17 500 манатов, а в старших классах - 17 500-20 500 манатов.

В лицее Kaspi годовая стоимость обучения варьируется от 6 000 до 11 100 манатов в зависимости от филиала и отделения. В стоимость входят учебники, трехразовое питание, одно бесплатное занятие в кружке и школьная форма. В прошлом учебном году годовая плата за обучение в лицее составляла 8 350-9 450 манатов.

В Азербайджанском британском колледже стоимость обучения составляет:

- дошкольная подготовка - 11 000 манатов;

- I-VI классы - 20 000 манатов;

- VII-XII классы - 21 000 манатов;

- XIII класс (A-Level) - 22 000 манатов.

В Европейской азербайджанской школе годовая стоимость обучения зависит от класса и составляет от 9 000 до 17 500 манатов. В частности, дошкольная подготовка стоит 9 000 манатов, обучение в I-IV классах - 12 500 манатов, в V-IX классах - 14 500 манатов, в X-XII классах - 17 500 манатов. В прошлом учебном году стоимость обучения составляла 11 250-16 250 манатов.

В SABIS SUN International School годовая стоимость обучения в 2026-2027 учебном году варьируется от 12 206 до 17 000 манатов в зависимости от класса. В прошлом учебном году она составляла 14 400-15 900 манатов.

В Бакинском современном образовательном комплексе годовая стоимость обучения в I-IV классах составляет 13 000 манатов в азербайджанском отделении и 18 000 манатов в английском отделении. В IX-XI классах обучение в английском отделении обходится в 17 000 манатов.

В стоимость входят трехразовое здоровое питание, занятия иностранными языками, плавание, шахматы, гимнастика, танцы, робототехника и другие кружки. В прошлом году годовая стоимость обучения начиналась от 12 000 манатов.