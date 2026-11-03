https://news.day.az/azerinews/1871651.html Ayı evin həyətinə girdi - VİDEO Qubada yaşayış evlərindən birinin həyətində ayı görüntülənib. Milli.Az xəbər verir ki, vəhşi heyvanın gecə saatlarında qida axtarışı üçün həyətə daxil olduğu ehtimal edilir. Hadisəni ev sahibi mobil telefonu ilə qeydə alıb. Ayının qaranlıqda həyətə daxil olması və ərazidə hərəkət etməsi ilə bağlı görüntülər maraqla qarşılanıb.
Ayı evin həyətinə girdi - VİDEO
Qubada yaşayış evlərindən birinin həyətində ayı görüntülənib.
Milli.Az xəbər verir ki, vəhşi heyvanın gecə saatlarında qida axtarışı üçün həyətə daxil olduğu ehtimal edilir. Hadisəni ev sahibi mobil telefonu ilə qeydə alıb.
Ayının qaranlıqda həyətə daxil olması və ərazidə hərəkət etməsi ilə bağlı görüntülər maraqla qarşılanıb. Video sosial şəbəkələrdə də diqqət çəkib.
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