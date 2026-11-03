Число заключенных во Франции достигло рекордного уровня

Количество заключенных во французских тюрьмах по состоянию на 1 октября достигло 90 937 человек.

Как передает Day.Az, это новый исторический максимум, свидетельствуют данные Министерства юстиции Франции.

За год число заключенных выросло на 7,2%, тогда как количество мест в тюрьмах увеличилось лишь на 1,5% и составило 63 452. Общая загруженность исправительных учреждений достигла 143,3%. В тюрьмах для ожидающих суда и осужденных на короткие сроки этот показатель поднялся до 178%.

Для решения проблемы переполненности Минюст Франции планирует создать еще 3 тысячи мест в модульных тюрьмах. Строительство половины из них уже ведется. Европейский суд по правам человека ранее неоднократно обращал внимание на переполненность французских тюрем и неудовлетворительные условия содержания заключенных. В июле 2023 года ЕСПЧ указал на хронический характер этой проблемы и отсутствие эффективных мер для ее устранения.