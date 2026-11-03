Названо количество депозитных счетов в Азербайджане

По итогам III квартала 2026 года количество депозитных счетов в Азербайджане достигло 196,7 тысячи. Это на 1 964 счета, или примерно на 1 процент, больше по сравнению с концом II квартала.

Об этом Day.Az сообщили в Национальном депозитном центре (НДЦ).

За отчетный период общее количество уникальных инвесторов составило 185 148 человек. По сравнению с концом II квартала их число увеличилось на 1 590 человек.

Как следует из отчета, к концу III квартала количество активных инвесторов в стране достигло 26 939. Из них 26 773 - физические лица, а 166 - юридические лица. По сравнению со II кварталом число физических лиц-инвесторов увеличилось на 44 человека, тогда как число юридических лиц-инвесторов сократилось на 12.

В III квартале также был зафиксирован рост числа новых инвесторов. За этот период зарегистрирован в общей сложности 1 591 новый уникальный инвестор, в том числе 1 584 физических лица и 7 юридических лиц. Для сравнения, во II квартале этот показатель составлял 16 123 физических лица и 12 юридических лиц.

Анализ возрастного распределения новых инвесторов показывает, что наибольшая доля приходится на возрастную группу 18-36 лет. В этой категории зарегистрировано 827 инвесторов. В возрастной группе 36-54 лет насчитывается 533 инвестора, 54-72 лет - 186, 72-90 лет - 36. Среди лиц младше 18 лет зарегистрированы всего два инвестора.

В гендерной структуре новых инвесторов доля мужчин составила 72 процента, женщин - 28 процентов.

Среди активных инвесторов преобладает возрастная группа 36-54 лет, на которую приходится 10 037 человек. В возрастной группе 18-36 лет насчитывается 8 979 инвесторов, 54-72 лет - 6 609, до 18 лет - 700, а в категории 72-90 лет - 448 активных инвесторов.

Доля мужчин среди активных инвесторов составляет 67 процентов, женщин - 33 процента.

В распределении депозитных счетов по способу открытия преобладают счета, оформленные дистанционно. В III квартале таким способом было открыто 1 587 счетов. Количество счетов, открытых традиционным способом, составило 378.

В региональном распределении счетов лидирует Баку, где было зарегистрировано 1 157 счетов. В Сумгайыте этот показатель составил 85, в Гяндже - 60, в Абшеронском районе - 47, в Лянкяране - 36. На остальные регионы пришлось 741 счет.

Отметим, что по итогам III квартала количество счетов эмитентов составило 2 126, общее количество счетов активных инвесторов - 26 939, а число уникальных инвесторов - 185 148. Кроме того, в течение квартала один инвестор был снят с учета, а один депозитный счет закрыт.