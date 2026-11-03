За самовольный уход из части введут штрафы

За самовольное оставление военнослужащими места службы и несвоевременное возвращение без уважительных причин введут новые штрафы в размере до 500 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, за самовольное оставление воинской части или места службы офицером, прапорщиком, мичманом или военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы, а также за несвоевременное прибытие туда без уважительных причин на срок свыше одного, но не более 10 дней предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 манатов. С учетом обстоятельств дела и личности нарушителя также может быть применен административный арест сроком до 15 суток.

За повторное совершение указанных нарушений в течение одного года со дня вступления в силу решения о применении административного взыскания предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 манатов либо административный арест сроком от 10 суток до одного месяца с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя.

Согласно действующему законодательству, за самовольное оставление воинской части или места службы офицером, прапорщиком, мичманом или военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы, а также за несвоевременное прибытие туда без уважительных причин на срок свыше трех, но не более 10 дней применяется административный арест сроком до 20 суток.

За повторное совершение указанных нарушений в течение одного года со дня вступления в силу решения о применении административного взыскания предусмотрен административный арест сроком от 15 суток до одного месяца.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.