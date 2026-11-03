В Азербайджане изменят сроки пребывания ряда военнослужащих в звании лейтенанта

Срок пребывания в воинском звании лейтенанта для военнослужащих, окончивших специальные военные учебные заведения, будет регулироваться по новым правилам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие положения отражены в законопроекте о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, срок пребывания в воинском звании лейтенанта для военнослужащих, окончивших специальные военные учебные заведения, осуществляющие подготовку военнослужащих по программам продолжительностью 5 лет, составит 2 года. Для военнослужащих, проходящих службу в летном составе авиации и на подводных лодках, этот срок составит 1 год. В других случаях, определяемых соответствующим органом (учреждением), установленным органом исполнительной власти, срок пребывания в воинском звании лейтенанта составит 1 год.

Согласно действующему законодательству, для военнослужащих, окончивших специальные военные учебные заведения, осуществляющие подготовку военнослужащих по программам продолжительностью 5 лет и более, срок пребывания в воинском звании лейтенанта составляет 1 год.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.