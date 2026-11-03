Опубликован рейтинг лучших спортсменов Азербайджана - СПИСОК
Обнародован обновленный рейтинг лучших спортсменов Азербайджана по состоянию на 1 ноября 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, ноябрьский рейтинг возглавил борец вольного стиля Арсений Циоев, набравший 470 очков.
На втором месте расположился дзюдоист Ахмед Юсифов с 440 очками. Тройку лидеров замкнул еще один борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили, в активе которого 410 баллов.
Четвертую позицию занимает дзюдоист Зелим Тцкаев (400), пятую - борец греко-римского стиля Нихат Мамедли (395).
Топ-10 рейтинга за ноябрь:
Арсений Циоев (вольная борьба) - 470 очков
Ахмед Юсифов (дзюдо) - 440
Георгий Мешвилдишвили (вольная борьба) - 410
Зелим Тцкаев (дзюдо) - 400
Нихат Мамедли (греко-римская борьба) - 395
Ушанги Кокаури (дзюдо) - 360
Сенан Сулейманов (греко-римская борьба) - 350
Али Цокаев (вольная борьба) - 350
Саидджамшид Джафаров (бокс) - 350
Хасрат Джафаров (греко-римская борьба) - 350
Примечательно, что возглавлявший октябрьский рейтинг боксер Саидджамшид Джафаров с 350 очками опустился на девятое место.
В свою очередь, Арсений Циоев совершил наиболее заметный рывок, поднявшись с восьмой позиции на первую. За месяц его показатель увеличился с 220 до 470 очков.
Дзюдоист Хидаят Гейдаров, занимавший в октябре третье место, и тхэквондист Гашим Магомедов, располагавшийся на второй строчке, выбыли из первой десятки.
В ноябрьском топ-10 представлены по три спортсмена из вольной и греко-римской борьбы, три дзюдоиста и один боксер.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре