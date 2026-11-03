Опубликован рейтинг лучших спортсменов Азербайджана - СПИСОК

Обнародован обновленный рейтинг лучших спортсменов Азербайджана по состоянию на 1 ноября 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, ноябрьский рейтинг возглавил борец вольного стиля Арсений Циоев, набравший 470 очков.

На втором месте расположился дзюдоист Ахмед Юсифов с 440 очками. Тройку лидеров замкнул еще один борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили, в активе которого 410 баллов.

Четвертую позицию занимает дзюдоист Зелим Тцкаев (400), пятую - борец греко-римского стиля Нихат Мамедли (395).

Топ-10 рейтинга за ноябрь:

Арсений Циоев (вольная борьба) - 470 очков

Ахмед Юсифов (дзюдо) - 440

Георгий Мешвилдишвили (вольная борьба) - 410

Зелим Тцкаев (дзюдо) - 400

Нихат Мамедли (греко-римская борьба) - 395

Ушанги Кокаури (дзюдо) - 360

Сенан Сулейманов (греко-римская борьба) - 350

Али Цокаев (вольная борьба) - 350

Саидджамшид Джафаров (бокс) - 350

Хасрат Джафаров (греко-римская борьба) - 350

Примечательно, что возглавлявший октябрьский рейтинг боксер Саидджамшид Джафаров с 350 очками опустился на девятое место.

В свою очередь, Арсений Циоев совершил наиболее заметный рывок, поднявшись с восьмой позиции на первую. За месяц его показатель увеличился с 220 до 470 очков.

Дзюдоист Хидаят Гейдаров, занимавший в октябре третье место, и тхэквондист Гашим Магомедов, располагавшийся на второй строчке, выбыли из первой десятки.

В ноябрьском топ-10 представлены по три спортсмена из вольной и греко-римской борьбы, три дзюдоиста и один боксер.