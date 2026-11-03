Задержан Бахтияр Дали

В Баку арестован Бахтияр Дали (Гарашов), известный как владелец "дворца за миллион" в поселке Новханы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, он обвиняется в попытке изнасилования девушки на принадлежащей ему даче.

По результатам расследования, проведенного прокуратурой, Бахтияру Дали предъявлено обвинение по статье 29.149 Уголовного кодекса (покушение на изнасилование). В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время известная личность содержится в следственном изоляторе в Шувелане.

Отметим, что 66-летний Бахтияр Дали много лет прожил в России. По его собственным словам, он был военным инженером.