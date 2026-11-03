Милли Меджлис приступает к рассмотрению проекта госбюджета на 2027 год

В Милли Меджлисе начинается обсуждение законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, законопроект будет рассмотрен 4 ноября на заседании Комитета парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2027 год прогнозируются в размере 39 миллиардов 254 миллионов манатов, расходы - 42 миллиардов 400 миллионов манатов.

Основными источниками доходов бюджета станут налоги, таможенные пошлины, поступления от государственного имущества, дивиденды государственных предприятий и трансферты в государственный бюджет.

Наибольшую долю в доходах государственного бюджета на 2027 год составят поступления от налога на добавленную стоимость - 9 миллиардов 386 миллионов манатов, налога на прибыль юридических лиц - 6 миллиардов 983 миллиона манатов и подоходного налога с физических лиц - 3 миллиарда 70 миллионов манатов. Верхний предел трансферта из соответствующей структуры в государственный бюджет установлен на уровне 11 миллиардов 900 миллионов манатов.

Основными направлениями бюджетных расходов станут экономическая деятельность, оборона и национальная безопасность, образование, государственные службы общего назначения, социальная защита и социальное обеспечение, а также здравоохранение.

На экономическую деятельность планируется направить 8 миллиардов 907,3 миллиона манатов, на оборону и национальную безопасность - 8 миллиардов 816,4 миллиона манатов, на государственные службы общего назначения - 5 миллиардов 521,8 миллиона манатов, на образование - 5 миллиардов 99 миллионов манатов, на социальную защиту и социальное обеспечение - 4 миллиарда 914 миллионов манатов, на здравоохранение - 2 миллиарда 84,1 миллиона манатов.

Из предусмотренных на образование средств 2 миллиарда 185,4 миллиона манатов направят на общее образование, 434,8 миллиона манатов - на дошкольное образование и 240,6 миллиона манатов - на высшее образование.

В сфере здравоохранения на Фонд обязательного медицинского страхования планируется выделить 1,1 миллиарда манатов. Кроме того, для балансировки бюджета Государственного фонда социальной защиты из государственного бюджета предусмотрено выделение 1,6 миллиарда манатов.

В рамках расходов на экономическую деятельность 6 миллиардов 4 миллиона манатов планируется направить на строительство и градостроительство. Из этой суммы 5,3 миллиарда манатов составят государственные капиталовложения, то есть инвестиционные расходы.

На сельское хозяйство предусмотрено 1 миллиард 379,5 миллиона манатов, на охрану окружающей среды - 438,6 миллиона манатов, на жилищно-коммунальное хозяйство - 335,2 миллиона манатов.

Верхний предел расходов на обслуживание государственного долга установлен на уровне 772,5 миллиона манатов по внутреннему долгу и 1 миллиарда 427,5 миллиона манатов по внешнему долгу. В указанные суммы входят процентные расходы в размере 635,3 миллиона и 364 миллиона манатов соответственно.

В 2027 году верхний предел внутренних государственных заимствований предусмотрен в размере 2,5 миллиарда манатов, внешних государственных заимствований - 6 миллиардов манатов. Такой же верхний предел - 6 миллиардов манатов - установлен для объема государственных гарантий, которые могут быть предоставлены в течение года.

Дефицит государственного бюджета в размере 3 миллиардов 146 миллионов манатов планируется покрыть за счет поступлений от приватизации и других источников, внутренних и внешних заимствований, а также свободного остатка средств на едином казначейском счете государственного бюджета по состоянию на 1 января 2027 года.

Верхний предел расходов сводного бюджета на 2027 год установлен на уровне 50 миллиардов 377,1 миллиона манатов. Верхний предел дефицита сводного бюджета без учета доходов соответствующей структуры составит 16 миллиардов 74,1 миллиона манатов.