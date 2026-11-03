В Азербайджане переименовали эти больницы

В связи с переименованием некоторых населенных пунктов в Губинском районе внесены изменения в список медицинских учреждений.

Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, из пункта 42.5 списка медицинских учреждений, находящихся в подчинении публичного юридического лица "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB), исключены названия "Алексеевка" и "Владимировка".

В то же время после строки "Юхары Дигах" в список добавлены названия "Чинары" и "Эльби".

Изменения внесены в рамках исполнения закона от 12 мая 2026 года о переименовании некоторых территориальных единиц Губинского района.