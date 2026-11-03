https://news.day.az/officialchronicle/1871760.html Утверждены Положение и структура Агентства госрезервов Азербайджана Утверждены Положение и структура Агентства государственных резервов Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Новость обновляется
Утверждены Положение и структура Агентства госрезервов Азербайджана
Утверждены Положение и структура Агентства государственных резервов Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Новость обновляется
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