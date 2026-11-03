Prezidentin sədr təyin etdiyi şəxs kimdir? - DOSYE
Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri təyin edilib.
Day.Az onun dosyesini təqdim edir:
Səbuhi Əhəd oğlu Sadıqov 22 iyun 1984-cü ildə Füzuli şəhərində anadan olub.
2001-2005-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində maliyyə və kredit ixtisası üzrə bakalavr, 2007-ci ildə isə magistratura təhsili alıb.
2014-cü ildə ABŞ-nin Nyu-Hempşir ştatının İctimai Mühasiblər Heyəti tərəfindən Sertifikatlaşmış İctimai Mühasib (CPA) lisenziyasına layiq görülüb.
Əmək fəaliyyətinə 2005-ci ildə başlayıb. 2007-2018-ci illərdə beynəlxalq audit şirkətində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 2018-2021-ci illərdə özəl sektorda fəaliyyət göstərən holdinqlərdən birində rəhbər vəzifə tutub.
Ailəlidir, iki övladı var.
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