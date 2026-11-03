14 граждан Ирана объявлены персонами нон грата в Азербайджане

В последнее время наблюдается рост числа необоснованных резких обвинений, оскорбительных высказываний и незаконных призывов в адрес Азербайджанского государства, народа и руководства страны со стороны граждан Ирана и иранских СМИ. Религиозные деятели различного уровня, депутаты парламента, эксперты и представители СМИ выступают против суверенитета и безопасности Азербайджана, сложившихся в стране отношений между государством и религией, системы государственного управления и других сфер, пропагандируют религиозный радикализм, предпринимают попытки разжигания религиозной ненависти и вражды, а также призывают к насильственной смене власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с учетом вышеизложенного 14 граждан Ирана, выступавших в СМИ и социальных сетях с призывами против Азербайджана и пропагандировавших вражду, объявлены "персонами нон грата" на территории Азербайджанской Республики. Им запрещен въезд в Азербайджан.

Представляем список этих лиц:

1. Эхсан Моваххедян - политический аналитик, эксперт, преподаватель Тегеранского университета имени Алламе Табатабаи.

2. Ахмед Фаршбафиян - бывший руководитель Центра исследований Кавказа и Анатолии при Тебризском университете.

3. Кямран Газенфари - депутат Меджлиса Исламского совета Ирана.

4. Алиреза Бейги - бывший депутат Меджлиса Исламского совета Ирана, политический обозреватель.

5. Абульфазл Зохреванд - депутат Меджлиса Исламского совета Ирана.

6. Аббас Могтадаи Хорасгани - депутат Меджлиса Исламского совета Ирана.

7. Алиреза Салими - депутат Меджлиса Исламского совета Ирана.

8. Хосейн Шариатмадари - главный редактор газеты Keyhan.

9. Аятолла Мохсен Араки - член Совета экспертов, избирающего Верховного руководителя Ирана, член Совета по определению целесообразности принимаемых решений.

10. Аятолла Мохаммад Джавад Фазель Ленкорани - член Общества авторов и преподавателей Кумской духовной семинарии, руководитель Центра исламского права "Аиммеи-Атхар" в городе Кум.

11. Абдольхосейн Хосроупанах - секретарь Высшего совета культурной революции Ирана.

12. Ходжат-оль-ислам Голямреза Каваши - руководитель отдела по связям с общественностью канцелярии пятничного имама Тебриза, начальник отдела по связям с общественностью представительства Верховного руководителя Ирана в провинции Восточный Азербайджан.

13. Дариуш Сафарнежад - профессор, политический эксперт.

14. Ахмадреза Мусави - актер и телеведущий.