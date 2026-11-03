"Вест Хэм" уволил главного тренера

Английский футбольный клуб "Вест Хэм" объявил об увольнении главного тренера Нуну Эшпириту Санту после неудачных результатов команды в Чемпионшипе.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на официальный сайт лондонцев, руководство приняло решение о смене тренера после анализа выступлений команды в начале сезона, передает Day.Az.

В двух последних матчах "Вест Хэм" потерпел домашние поражения от "Саутгемптона" (2:3) и "Вест Бромвича" (1:3).

После 13 туров команда занимает восьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая на шесть очков от лидирующего "Мидлсбро" и на четыре балла от зоны прямого выхода в Премьер-лигу.

52-летний португальский специалист возглавил "Вест Хэм" в сентябре 2025 года, сменив Грэма Поттера. Однако сохранить место в Премьер-лиге по итогам прошлого сезона ему не удалось. Несмотря на вылет, руководство оставило тренера на посту, рассчитывая на быстрое возвращение в элиту английского футбола.

Вместе с Эшпириту Санту клуб покинули его помощник Руй Педру Силва и тренер вратарей Руй Барбоза.

Подготовкой команды к ближайшему матчу против "Кардифф Сити" временно займутся Марк Нобл, Стив Поттс и Джерард Прендервилл.

По информации британских СМИ, одним из главных кандидатов на вакантную должность является бывший футболист "Вест Хэма" Скотт Паркер, ранее работавший с "Фулхэмом", "Борнмутом" и "Бернли".

Официально имя нового главного тренера пока не объявлено.