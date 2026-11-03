В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс

В Соединенных Штатах стартовали промежуточные выборы в Конгресс. Избирательные участки открылись на Восточном побережье страны, в том числе в штатах Коннектикут, Мэн, Нью-Йорк и Нью-Джерси, а также в отдельных районах Кентукки и Индианы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Associated Press, в ходе голосования предстоит избрать всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Из них 33 места будут распределены в рамках очередных выборов в Сенат, ещё два - на специальных выборах во Флориде и Огайо.

Кроме того, 3 ноября в 36 штатах состоятся выборы губернаторов. Американцы также будут голосовать за членов законодательных собраний, местных должностных лиц и принимать участие в референдумах на уровне штатов и муниципалитетов.

Избирательная кампания в Конгресс проходит в два этапа: сначала проводятся праймериз, затем - всеобщие выборы. Подсчет голосов может занять несколько дней, особенно в штатах, где активно используется голосование по почте.

По предварительным данным, досрочно свой выбор уже сделали более 50 миллионов американцев. Это превышает предыдущий рекорд 2022 года, когда досрочно проголосовали 45,9 миллиона человек.

Результаты выборов определят, смогут ли республиканцы сохранить большинство в обеих палатах Конгресса и тем самым обеспечить президенту Дональду Трампу поддержку его законодательной повестки на оставшиеся два года второго президентского срока.

В случае перехода контроля над Палатой представителей к демократам они получат возможность возглавить парламентские комитеты, инициировать расследования в отношении администрации президента и членов его семьи, а также влиять на финансирование государственных инициатив, включая военные операции, в том числе связанные с Ираном.