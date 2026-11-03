В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха достиг опасных показателей

В столице Индии Нью-Дели резко ухудшилось качество воздуха. Утром 3 ноября в некоторых районах города индекс загрязнения достиг 451 пункта, что соответствует опасному для здоровья уровню.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Times of India, наиболее сложная экологическая обстановка сложилась в районах Рохини, Пенджаби-Багх и Бавана, где индекс качества воздуха (AQI) превысил 400 пунктов.

Основными причинами загрязнения остаются выбросы автомобильного и промышленного транспорта, строительная пыль, а также дым от сжигания сельскохозяйственных отходов в соседних штатах. Ситуацию дополнительно осложняют слабый ветер и погодные условия, препятствующие рассеиванию вредных веществ.

В связи с ухудшением качества воздуха власти ввели второй этап плана экстренного реагирования GRAP. Он предусматривает усиление контроля за транспортом, механизированную уборку улиц, распыление воды для уменьшения пыли и дополнительные проверки строительных площадок.

По данным Центрального совета по контролю загрязнения Индии, средний индекс качества воздуха в столичном регионе утром 3 ноября составлял 331 пункт. При этом на отдельных станциях мониторинга были зафиксированы показатели, относящиеся к опасной категории.

Власти рекомендуют жителям, особенно детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями, ограничить физическую активность на открытом воздухе.