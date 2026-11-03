https://news.day.az/society/1871776.html В Азербайджане обновили список должностных лиц с доступом к VIP-залам аэропортов Внесены изменения в постановление Кабинета министров Азербайджана № 322 от 29 октября 2021 года "Об утверждении Списка должностных лиц Азербайджанской Республики, имеющих право пользоваться услугами залов для особо важных лиц (VIP) и официальных делегаций в аэропортах Азербайджанской Республики, Списка представителей иностранных...

В Азербайджане обновили список должностных лиц с доступом к VIP-залам аэропортов

Общество, 3 ноября 2026 17:31 (UTC +04:00) 388
В Азербайджане обновили список должностных лиц с доступом к VIP-залам аэропортов

Внесены изменения в постановление Кабинета министров Азербайджана № 322 от 29 октября 2021 года "Об утверждении Списка должностных лиц Азербайджанской Республики, имеющих право пользоваться услугами залов для особо важных лиц (VIP) и официальных делегаций в аэропортах Азербайджанской Республики, Списка представителей иностранных государств и международных организаций, имеющих право пользоваться услугами залов для особо важных лиц (VIP) и официальных делегаций в аэропортах Азербайджанской Республики, а также Правил пользования залами для особо важных лиц (VIP) и официальных делегаций в аэропортах Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно внесенным изменениям, помощники председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики исключены из списка должностных лиц, имеющих право пользоваться услугами VIP-залов в аэропортах Азербайджана.

Вместе с тем в список включены следующие должностные лица:

- помощник полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике (при внутренних авиаперевозках);

- начальник Главного таможенного управления Нахчывана Государственного таможенного комитета;

- начальники главных управлений Государственной службы безопасности и Службы внешней разведки по Нахчывану;

- начальник Главного регионального управления миграции Нахчывана Государственной миграционной службы;

- военный прокурор Нахчывана;

- начальник Главного управления Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу по Нахчывану.

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