В Азербайджане изменят правила прохождения военной службы для этих офицеров

Срок пребывания в воинском звании офицеров Вооруженных сил, окончивших магистратуру или резидентуру, а также завершивших обучение в докторантуре и получивших ученую степень, будет сокращен на 1 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, срок пребывания в воинском звании офицеров Вооруженных сил Азербайджанской Республики и других государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, успешно окончивших магистратуру (резидентуру) в высших учебных заведениях по заказу Вооруженных сил и указанных государственных органов, а также завершивших обучение в докторантуре (адъюнктуре) и получивших соответствующую ученую степень, будет сокращен на 1 год за каждый из указанных уровней образования. При этом воспользоваться данной возможностью можно будет только один раз по каждому уровню.

Для справки отметим, что согласно действующему законодательству, военнослужащим, проявившим высокие морально-боевые качества при исполнении обязанностей военной службы, добившимся высоких показателей в боевой и общественно-политической подготовке, укреплении воинской дисциплины, образцово несущим службу и выполняющим обязанности военной службы, в порядке поощрения может быть досрочно присвоено очередное воинское звание на одну ступень выше предусмотренного для занимаемой ими штатной должности.

Это возможно при условии, что военнослужащий прослужил не менее половины установленного срока пребывания в предыдущем воинском звании (в военное время - независимо от срока службы) либо истек установленный срок пребывания в предыдущем воинском звании.

Офицерам в порядке поощрения может быть досрочно присвоено воинское звание вплоть до полковника (капитана 1-го ранга) включительно либо воинское звание на одну ступень выше предусмотренного для занимаемой ими штатной должности. Такое звание может быть присвоено соответствующим органом исполнительной власти только один раз за весь период службы.

Согласно указу, полномочия соответствующего органа исполнительной власти осуществляют Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственная служба безопасности, Служба внешней разведки, Государственная пограничная служба, Служба государственной охраны, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, Государственное агентство по охране стратегических объектов, а также Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.