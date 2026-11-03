Стала известна программа итало-азербайджанского бизнес-форума в Баку
23 ноября в Баку будет организован Итало-азербайджанский бизнес-форум.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило посольство Италии в Азербайджане.
Отмечается, что регистрация для участия в бизнес-форуме уже началась.
Форум, который пройдет с участием представителей государственных структур и предпринимателей обеих стран, будет состоять из пленарного заседания, тематических сессий и деловых встреч в формате B2B.
Основная цель бизнес-форума - обсуждение возможностей расширения экономического и промышленного сотрудничества в следующих сферах:
-Энергетика: нефтегазовый сектор и возобновляемые источники энергии;
-Инфраструктура, логистика и строительство;
-Передовая промышленность, искусственный интеллект и новые технологии: применение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, включая дата-центры, высокопроизводительные вычислительные системы и инфраструктуру ИИ, а также трансфер данных технологий в производство, логистику, сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, туризм, экспортоориентированные услуги, фармацевтику и металлургию (сталь и алюминий);
-Критически важное сырье.
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