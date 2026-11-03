В Баку определились победитель и призеры чемпионата Азербайджана по снукеру, который проходил с 31 октября по 2 ноября в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по итогам соревнований Орхан Губатов обошел всех соперников и завоевал чемпионский титул.

Второе место занял Орхан Рзаев, а Вугар Омаров и Турал Зейналлы разделили третью позицию.

Главными целями трехдневного чемпионата стали определение сильнейших снукеристов страны, повышение уровня их мастерства и популяризация этого вида спорта в Азербайджане.