https://news.day.az/sport/1871672.html Определились победитель и призеры чемпионата Азербайджана по снукеру В Баку определились победитель и призеры чемпионата Азербайджана по снукеру, который проходил с 31 октября по 2 ноября в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по итогам соревнований Орхан Губатов обошел всех соперников и завоевал чемпионский титул.
Определились победитель и призеры чемпионата Азербайджана по снукеру
В Баку определились победитель и призеры чемпионата Азербайджана по снукеру, который проходил с 31 октября по 2 ноября в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по итогам соревнований Орхан Губатов обошел всех соперников и завоевал чемпионский титул.
Второе место занял Орхан Рзаев, а Вугар Омаров и Турал Зейналлы разделили третью позицию.
Главными целями трехдневного чемпионата стали определение сильнейших снукеристов страны, повышение уровня их мастерства и популяризация этого вида спорта в Азербайджане.
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