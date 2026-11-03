Польша планирует создать специальную бригаду у границы с Россией

Польша планирует создать новую бригаду территориальной обороны на границе с Калининградской областью. Об этом сообщила радиостанция RMF24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, командование намерено преобразовать 4-ю Варминско-Мазурскую бригаду теробороны в бригаду пограничной обороны. В обязанности этого подразделения войдут мониторинг приграничных районов и поддержка приграничной службы. При этом бригада сможет самостоятельно отвечать за оборону границы в случае угрозы, следует из материала.

Командир бригады полковник Цезарий Кисковяк уточнил, что реорганизацию бригады планируется завершить до конца 2026 года. При этом достижение полной боеготовности потребует еще около двух лет, уточнил военный.