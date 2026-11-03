Yelo Bank обновил услугу оплаты предрейсового осмотра: теперь доступен выбор НДС (R)

Больше не нужно тратить время на очереди для оплаты предрейсового осмотра. Yelo Bank предлагает возможность оплачивать предрейсовый осмотр пассажирских и грузовых автомобилей онлайн через Интернет-банкинг. Теперь при проведении платежа пользователи могут самостоятельно выбрать вариант оплаты - с НДС или без НДС.



Услуга предназначена прежде всего для владельцев транспортных средств, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки. Она позволяет оплачивать предрейсовый осмотр онлайн, безопасно и из любой точки, без необходимости посещать соответствующие пункты оплаты. Это помогает экономить время и не отвлекаться от повседневных бизнес-процессов.



Оплата стала ещё удобнее благодаря обновлённому дизайну Интернет-банкинга Yelo. Понятный интерфейс позволяет быстро найти нужную операцию, а двухфакторная защита обеспечивает дополнительную безопасность платежей. Сервис доступен круглосуточно и без выходных как с компьютера, так и со смартфона.



Управляйте своим бизнесом из любой точки с Интернет-банкингом Yelo: https://ylb.az/ibank.



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