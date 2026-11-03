TikTok-блогера арестовали на месяц

Еще один человек, использовавший нецензурные выражения во время прямого эфира в TikTok, привлечен к ответственности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, сотрудниками Главного управления полиции Баку был задержан Рауф Агагулыев, известный под ником "Raufizm".

В отношении мужчины, чье поведение в социальной сети противоречило нормам общественной морали и нравственности, был составлен протокол по статье 510.3 Кодекса об административных проступках. Материалы направлены в суд.

По решению суда Рауф Агагулыев подвергнут административному аресту сроком на один месяц.

Отметим, что ранее Рауф Агагулыев уже подвергался административному аресту за аналогичные действия.