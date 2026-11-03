Зеленский прибыл в Берлин с необъявленным визитом

Президент Украины Володимир Зеленский прибыл в Берлин вместе с командой. В программе визита - встречи с канцлером и президентом Германии, а также председателем Бундестага.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, главными темами переговоров станут укрепление противовоздушной обороны Украины, поддержка энергетического сектора и координация дипломатических усилий.

"Мы все заинтересованы в безопасности, стабильности и защите международного порядка, основанного на правилах. И должны работать вместе, чтобы эти принципы воплощались в конкретные решения и действия", - написал украинский лидер.

Он также сообщил, что примет участие в Берлинской конференции по безопасности и поблагодарил Германию за готовность поддерживать Украину.