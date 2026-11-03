Во Франции призвали полицейских поддержать общенациональную забастовку

Французский профсоюз CGT-Intérieur обратился к сотрудникам Министерства внутренних дел и полиции с призывом принять участие в общенациональной мобилизации, запланированной на 5 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на BFMTV, организация призвала присоединиться к демонстрации и забастовке всех работников МВД, включая полицейских, административный, технический и специализированный персонал (PATS).

Хотя действующим сотрудникам полиции запрещено участвовать в забастовках, профсоюз призвал полицейских, находящихся вне службы, выйти на демонстрацию в гражданской одежде наравне с другими участниками. При этом административные и технические работники имеют законное право на забастовку.

Одним из главных требований CGT-Intérieur стал пересмотр проекта бюджета на 2027 год. В профсоюзе считают, что предусмотренные документом меры приведут к замораживанию заработной платы сотрудников.

Кроме того, организация выступает против неравномерного распределения премиальных выплат между различными ведомствами и подразделениями. По мнению профсоюза, такая система усиливает разобщенность среди работников, а сами премии не учитываются при расчете пенсионных выплат.