https://news.day.az/officialchronicle/1871754.html Назначен председатель Агентства государственных резервов Азербайджана Сабухи Ахад оглу Садыгов назначен председателем Агентства государственных резервов Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.
Назначен председатель Агентства государственных резервов Азербайджана
Сабухи Ахад оглу Садыгов назначен председателем Агентства государственных резервов Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.
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