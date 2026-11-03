Возвращение азербайджанской музыки в Карабах имеет особое историческое значение - Рамиз Мелик-Асланов в передаче «Диалог с Тофиком Аббасовым» - ФОТО - ВИДЕО

Возвращение азербайджанской музыки в Карабах имеет особое значение для сохранения национального культурного наследия и восстановления культурной жизни.

Как передает Day.Az, об этом заявил народный артист Азербайджана, профессор Бакинской музыкальной академии, дирижер Рамиз Мелик-Асланов в интервью Baku Network.

Говоря о роли искусства в жизни общества, маэстро подчеркнул, что тема Карабаха на протяжении десятилетий занимала важное место в творчестве отечественных композиторов. Произведения, посвященные родной земле, даже в годы оккупации сохраняли историческую память и отражали стремление азербайджанского народа к освобождению своих территорий.

"Внутри народа никогда не исчезала мысль, что мы пока временно не владеем своей землей", - отметил он, упомянув, в частности, произведения Васифа Адигезалова, посвященные Карабаху.

Особое место в беседе заняли воспоминания о концертах в Шуше и Ханкенди в 2025 году, приуроченных к 140-летию со дня рождения Узеира Гаджибейли. В Шуше дирижер посетил дом выдающегося композитора и принял участие в мероприятиях в его память. Еще одно выступление состоялось в Карабахском университете в Ханкенди.

"Одно дело находиться здесь и говорить о Карабахе, а другое дело оказаться там", - сказал Рамиз Мелик-Асланов.

По его словам, поездка на землю предков оставила глубокое впечатление и вызвала чувство гордости за азербайджанский народ, освободивший свои земли от оккупации.

В ходе интервью маэстро также рассказал о многолетней работе по популяризации азербайджанской классической музыки за рубежом. В концертные программы, подготовленные им в разные годы, входили произведения Гара Гараева, Фикрета Амирова, Мусы Мирзоева, Васифа Адигезалова и других выдающихся композиторов.

"Я практически всю свою жизнь посвятил исполнению музыки азербайджанских композиторов", - подчеркнул дирижер.

Отдельное внимание он уделил музыкальному образованию и преемственности творческих традиций. По мнению Рамиза Мелик-Асланова, молодым исполнителям важно не только осваивать профессиональное мастерство, но и глубоко знать национальный репертуар.

В качестве примера он привел работу над увертюрой Огтая Зульфугарова "Ликуй, мой народ!".

"Они играли с воодушевлением, они играли свою музыку. Не чужую - свою музыку!" - отметил маэстро, говоря о молодых музыкантах.

По его оценке, обращение к произведениям азербайджанских авторов способствует сохранению национальной музыкальной школы, укреплению связи поколений и дальнейшему развитию культурной жизни страны.

Особое значение в этом контексте приобретает проведение культурных мероприятий на освобожденных территориях, где национальное музыкальное наследие становится неотъемлемой частью возрождения исторических традиций и духовной жизни Карабаха.

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