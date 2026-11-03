Американские авторы рассказали о ключевых факторах победы Азербайджана в 44-дневной войне - эксперт

Представленная сегодня в Баку книга "Война за Карабах: стратегия, технология и победа" (The War for Karabakh: Strategy, Technology, and Victory) подробно анализирует ход Второй Карабахской войны, боевые операции Азербайджанской армии и основные факторы, сыгравшие решающую роль в достижении победы.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил военный эксперт Адалят Вердиев.

По его словам, работа над книгой продолжалась два года, а связанные с войной процессы исследовались в широком контексте. Примечательно, что авторы книги - Лиам Коллинз и Джон Спенсер - в ходе работы над ней вели исследования как в Азербайджане, так и в Армении.

"В издании подробно проанализированы новые методы вооруженной борьбы, применявшиеся Вооруженными силами Азербайджана в ходе Отечественной войны.

В книге детально освещены боевые действия, начиная с первого дня войны и до освобождения города Шуша и подписания Арменией акта о капитуляции, а также деятельность воинских подразделений непосредственно в ходе боевых операций. Наряду с ролью современных технологий в войне авторы особо подчеркивают значение национального потенциала и человеческого фактора в достижении победы. Иными словами, одним из ключевых факторов успеха стало объединение всех ресурсов государства вокруг единой цели", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в книге также особо отмечены непосредственное руководство боевыми действиями со стороны Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также решающая роль единства армии, государства и народа.

"В книге значительное внимание уделено тактическим действиям Вооруженных сил Азербайджана, направленным на то, чтобы дезориентировать противника, направить его по ложному пути и сорвать его планы в ходе операций. Кроме того, авторы рассказали о героизме азербайджанских военнослужащих, возможностях, которыми располагала армия, и военном потенциале страны", - добавил эксперт.

А. Вердиев считает, что подготовка такой книги американскими специалистами и ее презентация азербайджанской общественности положат начало хорошей традиции.

"В будущем военные специалисты из других стран также смогут подготовить и представить общественности новые работы о достижениях Вооруженных сил Азербайджана в ходе Отечественной войны и в последующих военных операциях", - подчеркнул он.

Напомним, что 3 ноября 2026 года в Центре анализа международных отношений и мультикультурализма состоялась презентация книги американских авторов Лиама Коллинза и Джона Спенсера "Война за Карабах: стратегия, технология и победа", в которой анализируются исторические корни Карабахского конфликта и ключевые события 44-дневной Отечественной войны.