https://news.day.az/world/1871800.html Мелания Трамп примет участие в организации встречи представителей России и Украины Представители России и Украины встретятся в Белом доме. Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространила американская администрация. Отмечается, что первая леди США Мелания Трамп лично примет участие в организации встречи представителей двух стран.
Мелания Трамп примет участие в организации встречи представителей России и Украины
Представители России и Украины встретятся в Белом доме.
Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространила американская администрация.
Отмечается, что первая леди США Мелания Трамп лично примет участие в организации встречи представителей двух стран.
В сообщении также упоминается прекращение огня в Алёшках, объявленное 29 октября. Подчеркивается, что это событие стало беспрецедентным дипломатическим достижением первой леди США.
Кроме того, Мелания Трамп намерена выступить с заявлением по поводу прекращения огня в Алёшках. Оно запланировано на 5 ноября в Белом доме.
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