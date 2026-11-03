https://news.day.az/world/1871800.html Мелания Трамп примет участие в организации встречи представителей России и Украины Представители России и Украины встретятся в Белом доме. Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространила американская администрация. Отмечается, что первая леди США Мелания Трамп лично примет участие в организации встречи представителей двух стран.

Мелания Трамп примет участие в организации встречи представителей России и Украины

В мире, 3 ноября 2026 18:53 (UTC +04:00) 420
Мелания Трамп примет участие в организации встречи представителей России и Украины

Представители России и Украины встретятся в Белом доме.

Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространила американская администрация.

Отмечается, что первая леди США Мелания Трамп лично примет участие в организации встречи представителей двух стран.

В сообщении также упоминается прекращение огня в Алёшках, объявленное 29 октября. Подчеркивается, что это событие стало беспрецедентным дипломатическим достижением первой леди США.

Кроме того, Мелания Трамп намерена выступить с заявлением по поводу прекращения огня в Алёшках. Оно запланировано на 5 ноября в Белом доме.

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