Представители России и Украины встретятся в Белом доме.

Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространила американская администрация.

Отмечается, что первая леди США Мелания Трамп лично примет участие в организации встречи представителей двух стран.

В сообщении также упоминается прекращение огня в Алёшках, объявленное 29 октября. Подчеркивается, что это событие стало беспрецедентным дипломатическим достижением первой леди США.

Кроме того, Мелания Трамп намерена выступить с заявлением по поводу прекращения огня в Алёшках. Оно запланировано на 5 ноября в Белом доме.