В Гобустанском районе временно ограничат движение из-за реконструкции моста

С 13:00 4 ноября на 55-м километре автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, проходящей по территории Гобустанского района, начнутся работы по демонтажу и реконструкции вспомогательной части Гобустанского моста в направлении Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, на время проведения строительных работ движение транспорта на данном участке будет полностью перекрыто.

Водителям рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами, соблюдать осторожность на дорогах и учитывать временные ограничения.

Кроме того, в связи с перекрытием участка временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов №195 и №195E. Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно новым схемам, автобусы будут следовать по основной проезжей части автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией.