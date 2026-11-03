Победу Азербайджана нельзя объяснять только применением дронов – глава Совета печати

Сегодня состоявшаяся презентация книги "Война за Карабах: стратегия, технология и победа" стала важным событием с точки зрения оценки исторической Победы, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне, в контексте международной военной науки.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил председатель Совета печати, декан факультета журналистики Бакинского государственного университета Вугар Зифароглу.

По его словам, главное достоинство книги заключается в том, что она предлагает альтернативный научный взгляд на широко распространенную трактовку, согласно которой победа Азербайджана объясняется исключительно применением военных технологий, в частности беспилотников. В работе особое внимание уделяется комплексному применению современных боевых систем.

"Один из важнейших выводов книги заключается в том, что основы военной победы закладываются далеко не только на поле боя. Победа Азербайджана стала результатом многолетней работы по государственному строительству, экономическому развитию, укреплению армии, ее военной модернизации и мобилизации национального потенциала. В этом смысле национальная воля, решительность политического руководства и сплоченность общества стали важнейшими составляющими военного успеха.

Еще одним заслуживающим внимания направлением книги является особое значение, которое авторы уделяют информационной и коммуникационной стратегии. 44-дневная война показала, что в современных условиях военные операции невозможно рассматривать в отрыве от информационного противоборства. Интервью Президента Ильхама Алиева международным СМИ, донесение позиции Азербайджана до мировой общественности и оперативное реагирование на дезинформацию были важными элементами этой стратегии.

Международное значение данного издания заключается также в том, что военный опыт Азербайджана изучается зарубежными военными специалистами и оценивается в контексте исследования современных войн. Это имеет большое значение для включения опыта Отечественной войны в международный военно-научный оборот", - отметил он.

Напомним, что 3 ноября 2026 года в Центре анализа международных отношений и мультикультурализма состоялась презентация книги американских авторов Лиама Коллинза и Джона Спенсера "Война за Карабах: стратегия, технология и победа", в которой анализируются исторические корни Карабахского конфликта и ключевые события 44-дневной Отечественной войны.