Кто из руководства Ирана встречался с Моджтабой Хаменеи? - ответил глава МИД

Местонахождение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи держится в секрете по соображениям безопасности. Видеозаписи с его участием и публичные выступления не публикуются.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам министра, отсутствие Моджтабы Хаменеи на публике и неразглашение информации о его местонахождении связаны с мерами безопасности. Иранские власти считают, что в нынешних условиях установление его местонахождения может создать дополнительную угрозу для высшего руководства страны.

Аббас Арагчи отметил, что Моджтаба Хаменеи продолжает участвовать в управлении государством и получает информацию по всем важным вопросам. Принятые верховным лидером решения доводятся до сведения соответствующих государственных органов и должностных лиц.

Глава МИД также признал, что до сих пор лично не встречался с Моджтабой Хаменеи. При этом, по его словам, президент Масуд Пезешкиан, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и другие официальные лица встречались с верховным лидером.

Таким образом, глава внешнеполитического ведомства Ирана заявляет, что лично не встречался с человеком, занимающим высший политический пост в стране. Этот факт вновь привлекает внимание к ограниченному кругу лиц, имеющих доступ к Моджтабе Хаменеи.

Арагчи объяснил секретность его местонахождения рисками для безопасности, с которыми сталкивается Иран. Он напомнил, что во время предыдущих военных столкновений погибли высокопоставленные иранские чиновники, в том числе бывший верховный лидер страны Али Хаменеи.

Министр подчеркнул, что в нынешних условиях безопасности отсутствие Моджтабы Хаменеи на публике и решение не распространять видеозаписи с его участием являются осознанными мерами.

Отметим, что Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером Ирана в марте 2026 года после смерти своего отца. С момента вступления в должность он ни разу открыто не появлялся на публике. Информация о его деятельности поступает преимущественно через официальные заявления и сообщения государственных СМИ.