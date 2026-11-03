При крушении самолета в США погибла семья мультимиллионера - ФОТО - ВИДЕО

В результате крушения частного бизнес-джета в округе Палм-Бич американского штата Флорида погибли девять человек, в том числе семья мультимиллионера. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета New York Post (NYP).

По информации издания, на борту самолёта находились руководитель технологической компании, его супруга, двое детей в возрасте четырёх и двух лет, няня, друзья семьи и два пилота. Никому из находившихся в воздушном судне выжить не удалось.

Катастрофа произошла 1 ноября вблизи города Гринэйкрс. Самолёт Learjet 60 при падении задел дерево и повредил линии электропередачи.

Как уточняет New York Times, одним из пилотов была 20-летняя девушка, получившая лицензию на управление воздушным судном за три года до трагедии.

Причины авиакатастрофы пока не установлены. По предварительным данным следствия, самолёт попал в зону сильной турбулентности и начал разрушаться ещё до столкновения с землёй.