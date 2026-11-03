Начинается суд над Али Керимли

Сегодня начнется судебный процесс по уголовному делу председателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и его заместителя Мамеда Ибрагима.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям коллегией под председательством судьи Вугара Гулиева.

Отметим, что расследование уголовного дела в отношении Али Керимли и его заместителя проводило Главное следственное управление Службы государственной безопасности (СГБ). Им предъявлено окончательное обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение - в зависимости от обстоятельств дела.

Али Керимли и Мамед Ибрагим были арестованы в прошлом году в рамках расследования уголовного дела бывшего главы Администрации президента Рамиза Мехтиева.

Напомним, что ранее коллегия Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Мурада Асланова вынесла приговор Рамизу Мехтиеву.

Он был приговорен к 14 годам лишения свободы. При этом суд применил в отношении него статью 70 Уголовного кодекса (условное осуждение).

С учетом возраста Рамиза Мехтиева и состояния его здоровья, связанного с имеющимися заболеваниями, суд постановил условно применить назначенное ему наказание в виде лишения свободы на основании статьи 70 Уголовного кодекса.

Кроме того, в приговоре указано, что будет направлено представление для рассмотрения вопроса о лишении Рамиза Мехтиева государственных наград.

Также в отношении имущества Рамиза Мехтиева применена специальная конфискация с обращением в собственность государства.