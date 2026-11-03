Северная Корея испытала стратегическую крылатую ракету

В Северной Корее провели испытание для оценки мощности боевой части стратегической крылатой ракеты и проверки ее полетных характеристик. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, испытание состоялось 2 ноября. Главное управление ракетостроения КНДР провело оценку мощности боевой части среднего размера, а также ее характеристик при вертикальном ударе. Как утверждает ЦТАК, испытания подтвердили способность боеголовки поражать территорию площадью от пяти до шести гектаров.